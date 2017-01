Actualidade

Quatro portugueses morreram hoje num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, segundo um novo balanço provisório das autoridades divulgado pela edição 'online' da Creusot-Info.

Fonte da polícia francesa confirmou à Lusa que "o autocarro transportava 32 pessoas, morreram quatro e há alguns feridos graves", mas não precisou as nacionalidades das vítimas mortais do acidente, que ocorreu no distrito de Saône-et-Loire, no centro de França.

Inicialmente as autoridades davam conta de cinco mortos portugueses.