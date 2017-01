Óbito/Soares

O líder do Partido Social-Democrata alemão (SPD) apresentou condolências à família do "democrata convicto e europeísta empenhado" Mário Soares, que morreu no sábado, destacando a amizade especial entre o antigo Presidente da República e a Alemanha.

"Mário Soares foi sempre um amigo especial da Alemanha e do meu partido, o SPD. A sua amizade extraordinária com Willy Brandt, bem como a criação do Partido Socialista Português em 1973 na Academia da Fundação Friedrich Ebert em Bad Münstereifel, concederam um estatuto especial à amizade e parceria entre o SPD e o PS, que persiste até hoje", disse Sigmar Gabriel em comunicado divulgado pelo SPD.

O vice-chanceler e líder dos sociais-democratas alemães lembrou Mário Soares "como democrata convicto e europeísta empenhado", acrescentando que "mais do que nunca", é um dever defender o seu legado de uma Europa unida em paz e liberdade, "contra o populismo e o nacionalismo".