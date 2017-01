Óbito/Soares

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social democrata (MLSTP-PSD), principal partido da oposição são-tomense "verga-se em homenagem à memória" do ex-presidente português Mário Soares que faleceu sábado com 92 anos.

"Neste momento ímpar de dor e de pesar, os dirigentes, militantes, simpatizantes e amigos do MLSTP-PSD vergam-se em homenagem à memória deste ilustre cidadão lusófono e endereçam à família enlutada, ao PS e ao povo português as suas profundas condolências", referem os sociais-democratas em mensagem enviada hoje ao PS.

O MLSTP-PSD diz ainda que "foi com profunda comoção" que a direção deste partido "tomou conhecimento do passamento físico do Dr. Mário Soares, ex-chefe de Estado de Portugal".