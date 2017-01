Óbito/Soares

O chefe do Executivo de Macau lamentou hoje a morte de Mário Soares, "um líder de excelência" que "contribuiu para o impulsionamento do diálogo entre a China e Portugal".

"É com sincero respeito que expresso o meu pesar sobre o falecimento do ex-Presidente da República portuguesa, Dr. Mário Soares, e endereço as mais sentidas condolências à sua família", disse Chui Sai On, numa nota divulgada hoje.

Segundo o chefe do executivo, "além de ter sido um líder de excelência", Soares "também manteve relações estreitas com Macau" e "contribuiu para o impulsionamento do diálogo entre a China e Portugal no que diz respeito a assuntos relacionados com Macau."