Óbito/ Soares

A responsável pela organização do congresso fundador do Partido Socialista na Alemanha recordou hoje o estado de espírito otimista do antigo chefe de Estado Mário Soares durante os dias da reunião, em abril de 1973.

"Mário Soares impressionou-me pelo seu otimismo, pelo seu ânimo e pelas suas ideias sobre um Portugal livre", lembrou Elke Sabiel, antiga funcionária da Fundação Friedrich Ebert (FES), que apoiou a realização do congresso fundador do PS na cidade alemã de Bad Münstereifel.

Já antes do congresso na Alemanha, a FES financiava a Ação Socialista Portuguesa (ASP), uma associação política sem natureza partidária, fundada em 1964, em Genebra, por Mário Soares, Manuel Tito de Morais e Francisco Ramos da Costa, dando origem ao atual PS.