Óbito/Soares

O Presidente do Brasil, Michel Temer, estará presente no funeral do antigo chefe de Estado português Mário Soares, revelou hoje a ministra da Presidência.

Maria Manuel Leitão Marques falava informalmente com os jornalistas na sede nacional do PS, em Lisboa, tendo adiantado que em breve serão conhecidas as personalidades internacionais que estarão presentes nas cerimónias fúnebres em honra de Mário Soares, falecido no sábado, aos 92 anos.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, lamentou no sábado a morte do ex-chefe de Estado português frisando que o mundo perdeu um estadista e um defensor da democracia.