Duarte Tarré

Pai homenageia filho através da entrega de bolsas de estudo

A ADT – Associação Duarte Tarré, fundada por Manuel Tarré em homenagem ao seu filho, atribuiu as 25 bolsas de mérito a 16 jovens do sexo feminino e 9 do sexo masculino, entre as cerca de 400 candidaturas que recebeu para o ano letivo 2016/17.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Os novos bolseiros frequentam licenciaturas e mestrados em Gestão, Medicina, Engenharia, Marketing, Direito, Políticas Públicas, Economia, Contabilidade, Finanças e Administração e doutoramento em Direito, em instituições de ensino como o ISCTE-IUL, FMUL, ISCAL, IST, ESCS e Universidade de Lisboa. O momento da atribuição das bolsas para o ano letivo 2016/17 foi assinalado durante um almoço durante o qual os bolseiros receberam 50% do valor atribuído, sendo o restante entregue após a apresentação das notas resultantes do primeiro semestre. De acordo com Manuel Tarré, «após um processo de seleção criterioso e cuidadoso de todas as candidaturas foi com enorme regozijo que entregámos as bolsas a estes 25 jovens com a certeza que farão a diferença para a continuidade do seu percurso académico. São jovens inspiradores que apesar dos seus enquadramentos socioeconómicos difíceis apresentam um sucesso escolar acima da média. O encontro assinalou a missão da ADT e o início ou reforço de uma relação contínua que promovemos entre bolseiros e padrinhos como se se tratasse de uma família alargada e gerar novas oportunidade para estes jovens. Acredito que o meu filho estaria bastante satisfeito com o suporte que a ADT tem proporcionado a alguns jovens», acrescentou. Manuel Tarré fundou a ADT em memória do seu filho Duarte, estudante no ISCAL que perdeu a vida subitamente em 2011. Neste sentido, todos os anos Manuel Tarré doa a título pessoal, através da ADT, o valor total para a atribuição das bolsas, que para além de ter em conta o sucesso escolar dos jovens, tem igualmente em consideração a situação socioeconómica das famílias em que se integram.