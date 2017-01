Óbito/Soares

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder desde 1975, recordou hoje Mário Soares como uma "insigne figura da vida política portuguesa".

A posição está expressa numa curta nota de condolências do Bureau Político do Comité Central do MPLA, liderado pelo também chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, sobre a morte do antigo Presidente português, ocorrida no sábado, em Lisboa.

"Neste momento de dor e de luto, o Bureau Político do Comité Central do MPLA inclina-se perante a memória do doutor Mário Soares e, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do partido, endereça ao Partido Socialista de Portugal e, através deste, à família enlutada as suas mais sentidas condolências", lê-se na mesma nota.