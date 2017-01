Inglaterra

Rainha Isabel II reaparece em público um mês depois de uma forte constipação

A Rainha Isabel II realizou hoje a sua primeira aparição pública desde que uma forte constipação a obrigou a cancelar vários eventos nas últimas semanas.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A monarca de 90 anos deslocou-se de carro à igreja de St Mary Magdalene, perto de sua residência real de Sandringham, no leste da Inglaterra, na companhia do marido Philip e do príncipe William e da princesa Kate. Recorde-se que até ao momento, o Palácio de Buckingham tinha-se recusado a comentar o estado de saúde da Rainha e não tinha confirmado se iria comparecer ou não à missa deste domingo.