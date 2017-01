Óbito/Soares

O plenário do parlamento dos Açores que estava previsto decorrer na próxima semana, na Horta, ilha do Faial, foi adiado para a semana seguinte, devido ao luto nacional decretado pela morte de Mário Soares, foi hoje anunciado.

"Tendo sido decretado três dias de luto nacional, a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores informa que o período legislativo de janeiro foi adiado, estando programado o início dos trabalhos para o próximo dia 17 de janeiro", refere uma nota do parlamento regional enviada à agência Lusa.

No sábado, numa reação à morte do antigo chefe de Estado, a presidente da Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís, considerou que o exemplo da ação política e cívica de Mário Soares "é um legado que muito" honra e "será, certamente, uma inspiração para as gerações vindouras".