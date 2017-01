Óbito/Soares

O presidente são-tomense Evaristo Carvalho considerou hoje Mário Soares como "pai da democracia" portuguesa, "herói da liberdade" e "europeísta convicto", cuja morte "deixa um vazio na esfera politica e social de Portugal".

Em comunicado de imprensa hoje, o chefe de Estado são-tomense "lamenta a morte de Mário Soares e encoraja a família do malogrado nesta hora de dor e de luto", sublinhando que "foi com "profunda tristeza e consternação" que tomou conhecimento do desaparecimento físico do ex-presidente português.

"Venho em meu nome próprio e em particular do povo de São Tomé e Príncipe expressar o mais profundo sentimento de pesar aos portugueses e a família enlutada de Mário Soares", diz Evaristo Carvalho.