Kim Kardashian

«Porque é que agora tenho psoríase na cara?»

Kim Kardashian revelou no Twitter que a sua doença autoimune de pele alastrou para o rosto. «Esperem, porque é que agora tenho psoríase na cara?», questionou na rede social.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A socialite sofre de psoríase desde 2010, ano em que surgiram as primeiras manifestações da doença crónica nas pernas, mas só em 2016 é que admitiu ter finalmente aprendido a viver com o seu «grande defeito». Agora, e depois de várias situações traumáticas como o assalto de que foi vítima em Paris e o esgotamento do marido, Kim Kardashian volta a manifestar o seu desespero pelo facto da doença estar a evoluir.