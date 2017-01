Óbito/Soares

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Afonso Dhlakama, recordou hoje Mário Soares como "um amigo do povo de Moçambique" e a ligação pessoal que manteve com o antigo estadista português, apesar das diferenças ideológicas.

"Mário Soares era amigo de Moçambique, da Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder], da Renamo e do povo em geral. Um homem que fazia a ligação com o povo moçambicano. Perdemos um dos grandes amigos da Europa", afirmou o líder da oposição, numa mensagem reproduzida hoje na página eletrónica do jornal O País.

Para Afonso Dhlakama, o antigo Presidente português, desaparecido no sábado aos 92 anos em Lisboa, "compreendia os problemas de Moçambique e procurava ajudar o país", destacando o seu papel nas negociações entre Portugal e Frelimo, que conduziram aos acordos de Lusaca, em 1974, e à independência moçambicana, no ano seguinte.