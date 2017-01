Óbito/Soares

O lorde britânico Tom McNally manifestou hoje a sua admiração por Mário Soares, o qual conheceu nos anos 1970 enquanto conselheiro político do antigo primeiro-ministro James Callaghan, considerando-o um dos "vultos da social-democracia da Europa Ocidental".

"Eu trabalhei de perto com Mário Soares durante o início dos anos setenta. Primeiro, quando ele liderava a oposição democrática antes da revolução portuguesa, e depois, quando ocupou os mais altos cargos de Estado", disse à agência Lusa o atual membro da Câmara dos Lordes, filiado agora no Partido Liberal Democrata.

Na altura, McNally era membro do partido Trabalhista e foi assessor de Callaghan quando este foi ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 1974 e 1976, e depois quando sucedeu Harold Wilson na liderança do "Labour" e também do governo, entre 1976 e 1979.