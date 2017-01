Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tornou hoje púbica a sua lista às eleições do clube, que tem como lema Sporting no rumo certo, e apresenta poucas alterações em relação ao atual conselho diretivo.

Na sua página na rede social Facebook, Bruno de Carvalho apresentou uma lista na qual figuram três vice-presidentes, atualmente em funções: Vicente Moura, Carlos Vieira e António Rebelo.

Em relação à lista apresentada em 2013, quando foi eleito para o primeiro mandato, Bruno de Carvalho "prescinde" de dois vice-presidentes: Artur Torres Pereira e Vítor Silva Ferreira, que renunciou ao cargo em 2015.