Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) vai organizar a 18 de fevereiro uma conferência nacional para definir os conteúdos programáticos para as autárquicas e deverá fechar as principais candidaturas às câmaras municipais até ao fim de março, foi hoje revelado.

"Essa conferência pretende precisamente avançar com as bases programáticas das candidaturas autárquicas do Bloco", sublinhou Pedro Soares, dirigente bloquista, em conferência de imprensa em Lisboa, no final de uma reunião da Mesa Nacional do Bloco, órgão máximo entre convenções do partido.

Depois, Pedro Soares definiu como "objetivo" ter até final de março "as principais candidaturas apresentadas", procurando o Bloco no sufrágio deste ano o "aumento da representação autárquica".