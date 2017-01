Óbito/Soares

O antigo vice-primeiro-ministro Rui Machete considerou hoje que Portugal perdeu no sábado uma "figura notável", lembrando o papel relevante de Mário Soares na assinatura, em 1985, do Tratado de adesão de Portugal à CEE.

Rui Machete, que integrou o governo do Bloco Central então chefiado por Mário Soares, lembrou o antigo líder do PS como um homem corajoso, convicto e determinado que, no período político conturbado a seguir ao 25 de Abril, interveio de forma central para evitar que o país mergulhasse numa guerra civil.

Falando à SIC à entrada do Mosteiro dos Jerónimos, Machete recordou ainda Soares como uma "pessoa bem-disposta e otimista", sublinhando que muito se deve à "ação" do antigo líder do PS a entrada do país na CEE.