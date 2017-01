Óbito/Soares

Os antigos dirigentes socialistas Jorge Coelho e Pedro Silva Pereira manifestaram hoje "orgulho", "admiração e gratidão" sentidos pelo estadista e fundador do PS Mário Soares, na sede nacional do partido, em Lisboa.

"Não é possível falar no PS sem falar em Mário Soares e não é possível falar em Mário Soares sem falar no PS", afirmou o antigo ministro de António Guterres, à entrada para assinar o livro de condolências, destacando o seu "orgulho" no percurso do antigo Chefe de Estado, assim como os seus valores essenciais: "liberdade" e "democracia", além das "características de combatente e homem que nunca desistiu".

Para Jorge Coelho, Soares "fez com que hoje vivêssemos em Portugal num regime normal, numa democracia avançada".