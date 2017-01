Liga

O Sporting ficou hoje a dois pontos do segundo classificado, o FC Porto, ao vencer em casa o Feirense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O holandês Bas Dost marcou os dois golos dos 'leões', aos 05 e 17 minutos, isolando-se no comando da lista dos melhores marcadores, com o brasileiro Platiny a reduzir, aos 61.

Com este triunfo, o Sporting mantém-se na quarta posição, com os mesmos 33 pontos do Sporting de Braga, a dois do FC Porto e a oito do líder Benfica, enquanto o Feirense segue na 15.ª posição, com 14 pontos, três acima da zona de despromoção.