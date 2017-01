Actualidade

O futebolista do Sporting Adrien Silva sofreu hoje um traumatismo na coluna cervical, na primeira parte do jogo com o Feirense, para a 16ª jornada da I Liga, que terminou com o triunfo leonino, por 2-1.

De acordo com a informação do departamento médico dos 'leões', o médio foi hospitalizado, mas encontra-se "bem" e "vai ter alta" ainda hoje.

Adrien Silva lesionou-se na zona da cabeça após um lance com Luís Aurélio, aos 37 minutos. A dureza do golpe obrigou o jogador a sair do relvado em maca e com um colar cervical, sendo substituído pelo brasileiro Elias.