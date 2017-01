Óbito/Soares

O Presidente timorense Taur Matan Ruak considerou hoje que a morte de Mário Soares representa a perda de um "construtor da democracia" e de um homem que continuará a ser exemplo inspirador de tolerância para as novas gerações.

"Timor-Leste perdeu um grande amigo. Os timorenses não esquecerão a solidariedade que este estadista português insigne nos demonstrou, durante os anos da luta de libertação", refere a carta de condolências que Taur Matan Ruak enviou a João Soares, filho mais velho de Mário Soares.

"Quero transmitir-lhe e a toda a família enlutada as mais sentidas condolências pelo falecimento do Dr. Mário Soares, de que tomei conhecimento com profunda tristeza e consternação", refere a carta.