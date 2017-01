Actualidade

O órgão anticorrupção da China, a Comissão Central para a Inspeção de Disciplina do Partido Comunista, iniciou uma depuração interna após mais de três anos de campanha em que puniu responsáveis governamentais, militares e empresários.

Segundo a imprensa oficial chinesa, os mais de 500 mil investigadores de casos de corrupção do país vão ser submetidos, a partir de agora, a medidas de supervisão mais duras, com a aprovação, no domingo, de uma nova normativa sobre a sua atividade.

Esta regulação foi adotada no encerramento de um encontro da Comissão em que também foi decidido afastar dois dos seus membros, Wang Zhongtian e Li Jianbo, acusados de "violações disciplinares", expressão usada pelas autoridades para se referirem aos casos de corrupção.