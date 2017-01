Actualidade

Timor-Leste e a Austrália estão empenhados e a negociar de boa vontade para chegar a um acordo sobre uma solução definitiva para as fronteiras marítimas entre os dois países, disse à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense.

"Estamos a participar positivamente no processo no seu todo. Pode haver sempre algumas dificuldades técnicas mas podemos notar a boa vontade entre as duas partes para ultrapassar o impasse e avançar para encontrar uma solução definitiva para este processo", disse Hernâni Coelho, em declarações à Lusa em Díli.

Os comentários do chefe da diplomacia timorense surgem depois dos Governos timorense e australiano emitirem um comunicado conjunto - subscrito ainda pela Comissão de Conciliação da ONU que está a mediar entre as partes - sobre a suspensão do tratado que desde 2006 rege a região fronteiriça em disputa, no Mar de Timor.