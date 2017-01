Cultura

A Artemrede, com um orçamento de 760 mil euros, vai lançar este ano em Portugal o festival Manobras e o projeto "Visionários", além do "Manual para o trabalho e alegria", primeiro passo num processo de internacionalização da rede.

Em declarações à agência Lusa, Marta Martins, a diretora da Artemrede, uma plataforma supramunicipal de âmbito cultural que agrega 15 municípios, destacou, das atividades programadas para 2017 no nosso país, a primeira edição do Manobras - Festival Internacional de Marioneta, e o programa Visionários, uma "iniciativa pioneira em Portugal", no que respeita ao envolvimento das comunidades no setor cultural.

"Efetivamente vamos lançar a primeira edição do Manobras - Festival Internacional de Marioneta e Formas Animadas, que terá lugar em setembro e outubro. Ao fim de oito edições da festa da marioneta decidimos reestruturá-la, dar-lhe um novo nome e uma maior dimensão, incluindo projetos nacionais e internacionais", revelou a responsável.