Actualidade

A Câmara da Covilhã informou hoje que solicitou ao Governo um "apoio financeiro extraordinário" para poder realizar obras nas habitações sociais do município.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, é referido que o presidente da autarquia, Vítor Pereira (PS), reuniu com o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, a quem apelou para que seja atribuída uma "verba excecional para resolver uma situação de emergência que se vive na habitação social no concelho da Covilhã".

Segundo a nota, "o ministro da Solidariedade Social foi sensível ao pedido" e Vítor Pereira acredita que "com a colaboração do Governo e com o empenho da autarquia a reabilitação das habitações degradadas será uma realidade a curto prazo".