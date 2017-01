Óbito/Soares

O Banco de Portugal expressou hoje um "profundo pesar" pela morte de Mário Soares, figura que considerou central na democracia portuguesa e "determinante" para o desenvolvimento político, social e económico do país.

Numa nota divulgada no 'site' da instituição, o Governador e os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal lembram o antigo Presidente da República como "uma figura central da democracia portuguesa" e "um defensor incansável da liberdade", tanto "na oposição à ditadura como na construção do regime democrático após o 25 de Abril".

Os responsáveis recordam os cargos ocupados por Mário Soares sob a atual Constituição, como Presidente da República e primeiro-ministro, e o "papel fundamental" no quadro da sua ação política, nomeadamente "na adesão de Portugal ao projeto europeu e na defesa dos seus ideais".