Mário Soares

O cortejo fúnebre do antigo presidente da Republica Mário Soares arrancou hoje, cerca das 11:05, da sua residência no Campo Grande, em Lisboa, após ter sido recebido com aplausos por centenas de populares.

Entre os populares ouvia-se: "Soares é fixe".

O carro funerário com o corpo do antigo Presidente da Republica Mário Soares chegou hoje, cerca das 11:00, à sua residência em Lisboa onde permaneceu cerca de cinco minutos, tendo arrancado depois para o cortejo que percorrerá as principais ruas do centro de Lisboa.