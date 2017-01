Actualidade

As exportações e as importações aumentaram 7,6% e 8,4%, respetivamente, em novembro face ao período homólogo, tendo o défice comercial aumentado 91 milhões de euros, para 791 milhões de euros, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em outubro de 2016, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais negativas de, respetivamente, 3,5% e 1,8%.

De acordo com o INE, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações cresceram 8% e as importações aumentaram 10,3% (respetivamente -4,1% e -1,0% em outubro de 2016).