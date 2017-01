Mário Soares

O presidente do PS, Carlos César, afirmou hoje que Mário Soares estará presente sempre que os portugueses permanecerem livres e lutarem pela democracia, porque foi esse o seu legado, sublinhando também a perda para os socialistas que traz a sua morte.

"Perdemos uma parte muito importante de nós, é como se ficássemos privados de um irmão mais velho. Devemos muito a Mário Soares, legou-nos, desde logo, a nossa casa comum, o PS, mas, sobretudo, deu-nos a democracia que temos e as liberdades que usamos", afirmou Carlos César.

O também líder parlamentar do PS falou aos jornalistas depois de assinar o livro de condolências que está disponível na sede socialista, no largo do Rato, em Lisboa, sublinhando o legado do antigo Presidente da República, antigo primeiro-ministro e fundador do partido.