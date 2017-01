Mário Soares

Todas as distritais e secções do Partido Socialista espalhadas pelo país colocaram à disposição livros de condolências para as pessoas poderem prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República Mário Soares, falecido no sábado.

Fonte do PS avançou à Lusa a informação de que à semelhança do que acontece desde domingo no Largo do Rato, na sede nacional do Partido Socialista, foram colocados por todas as distritais e secções do partido livros de condolências.

Alguns milhares de pessoas passaram desde a manhã de domingo pela sede do PS, em Lisboa, para assinar o livro de condolências pela morte de Mário Soares, fundador do Partido Socialista.