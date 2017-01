Mário Soares

A Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (FASVS) lamentou hoje a morte de Mário Soares, recordando que o estadista foi presidente honorário do conselho de patronos da entidade, desde o início, em 1988.

"É com enorme pesar que nos associamos à família e colaboradores do Dr. Mário Soares, que esteve na génese da Fundação e que tinha com Vieira da Silva uma forte ligação pessoal", salienta, numa nota de imprensa, a diretora da FASVS, Marina Bairrão Ruivo.

Mário Soares morreu no sábado, em Lisboa, e o Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quarta-feira.