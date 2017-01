Actualidade

O Ministério da Cultura autorizou o Fundo de Fomento Cultural a transferir para a Fundação de Serralves 500 mil euros por ano, entre 2016 e 2018, com vista à aquisição de obras para aquela instituição, foi hoje anunciado.

A portaria hoje publicada em Diário da República põe em prática o protocolo assinado entre o Governo e Serralves no passado mês de dezembro, quando a presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, anunciou o acordo.

O texto da portaria recorda que, "em 06 de dezembro de 2016, foi celebrado um protocolo entre o Ministro da Cultura e a Fundação de Serralves relativo ao financiamento do 'Fundo para aquisição de obras de arte para a Coleção do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves', a constituir no prazo de três anos, contados a partir de 01 de janeiro de 2016", aos quais serão destinados 1,5 milhões de euros no total, distribuídos pelos três anos.