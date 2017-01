Actualidade

O papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional que acolha os migrantes e refugiados e frisou que "uma abordagem prudente" por parte das autoridades não significa aplicar "políticas de fechamento".

Na opinião do líder da Igreja Católica, que falava num encontro com representantes diplomáticos acreditados na Santa Sé, "uma abordagem prudente" significa que os líderes políticos devem "avaliar, com sabedoria e largos horizontes, até que ponto os seus países podem, sem causar danos ao bem-estar dos seus cidadãos, proporcionar aos imigrantes uma vida digna".

No contexto atual de "grandes fluxos migratórios", é essencial que haja "sociedades abertas e hospitaleiras para os estrangeiros e, ao mesmo tempo, seguras e pacíficas internamente", defendeu o papa, elogiando as políticas de acolhimento de "Itália, Alemanha, Grécia e Suécia".