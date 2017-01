música

A banda irlandesa U2 inicia a 12 de maio, em Vancouver, Canadá, a digressão "U2: The Joshua Tree Tour 2017", com que comemora o 30.º aniversário do quinto álbum do grupo, lançado em março de 1987.

A digressão incluirá depois os Estados Unidos, nos meses de maio e junho, chegando à Europa a 08 de julho, com um concerto em Londres, num circuito que também inclui Barcelona, a 18 de julho.

Em cada concerto o grupo interpretará todas as canções de "The Joshua Tree", o álbum de "Where the streets have no name" e "With or witout you", acompanhado por convidados especiais, como os Mumford & Sons, OneRepublic e The Lumineers, nos Estados Unidos da América e Canadá, e Noel Gallaghers High Flyng Birds, na Europa.