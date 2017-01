Actualidade

Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem títulos de dívida pública de Moçambique conheceram hoje um súbito agravamento, depois de o JP Morgan ter previsto que o país falhe o pagamento da prestação deste mês.

O valor dos juros cobrados pelos investidores para transacionarem os títulos de dívida pública de Moçambique, com maturidade a pouco antes das 13:00 de Lisboa subiu para 24,09%, o que compara com os 23,19% exigidos há pouco mais de uma semana.

De acordo com os dados da agência de informação financeira Bloomberg, que monitoriza em tempo real o valor médio exigido pelos investidores nas transações de títulos de dívida no mercado secundário, o valor dos títulos caiu 3,2%, para 57,9 cêntimos de dólar pouco antes das 13:00 de Lisboa, o que represente apenas dois cêntimos mais do que o valor mais baixo de sempre.