Passatempo

Control celebra Dia dos Namorados com oferta de uma viagem a Hollywood para dois

Para celebrar o Dia dos Namorados, a Control lança um passatempo que desafia os portugueses a partilharem um vídeo ou uma foto a reinterpretar, com a sua cara-metade, uma cena de um filme romântico, até dia 17 de fevereiro.

Os prémios não podiam ser mais apelativos: 1 viagem para duas pessoas a Hollywood e entrada no Parque Universal Studios; 5 câmaras GoPro Hero5 Session; 20 bilhetes de cinema duplos; e 26 kits de produtos da marca. Para se habilitar basta publicar no Facebook da marca, na aplicação “Control Leva-te às Estrelas”, um vídeo ou uma foto a reinterpretar, com a sua cara-metade, uma cena de um filme romântico. Serão selecionadas as 26 fotos com mais likes e posteriormente estas serão avaliadas pelo júri Control que escolherá o grande vencedor da viagem e dos restantes prémios.