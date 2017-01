Solidariedade

Clientes da C&A doam 500 mil euros à Save the Children

Em maio de 2015, a C&A colocou caixas de coleta em 1.150 lojas de toda a Europa como parte de uma iniciativa chamada Mothers make the difference, destinada a ajudar mães e crianças em situações de risco, e durante os seguintes 18 meses, os clientes da marca encheram essas caixas com mais de 500 mil euros, que se destinam na totalidade a ajudar os refugiados através do trabalho da Save the Children, uma instituição de caridade reconhecida a nível internacional.

“Tem sido surpreendente o compromisso demonstrado pelos nossos clientes, em apoiarem o nosso parceiro Save the Children na crise dos refugiados”, comenta Jeffrey Hogue, Diretor Global de Sustentabilidade da C&A.”Esta generosidade teve um efeito real e evidente nas vidas de milhares de refugiados em toda a Europa.” “ As crianças e as mães são especialmente vulneráveis em situações de conflito, crise e catástrofe. Desde que em 2015 estabelecemos esta parceria, a C&A e a Fundação C&A têm-nos permitido empoderar crianças e mães em situações de risco em todo o mundo. Agradecemos imenso à C&A, aos seus colaboradores e aos seus clientes, o constante apoio”, comenta a Diretora Geral da Save The Children Internacional, Helle Thorning-Schmidt.