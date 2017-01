Diário da República

As contribuições obrigatórias dos trabalhadores dos casinos no ativo para o Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos aumentaram de 12% para 15%, de acordo com a portaria hoje publicada em Diário da República.

De acordo com a portaria, "a par de outras alterações em coberturas do fundo, em função da sua situação financeira, torna-se necessário providenciar pelo aumento da comparticipação dos trabalhadores no ativo, de 12% para 15% das gratificações".

As novas regras produzem efeitos a 01 de janeiro e surgem depois de o Governo ter inscrito no Orçamento do Estado para 2017 a transferência extraordinária de uma verba de três milhões de euros para o fundo através do qual é pago um complemento de reforma a ex-trabalhadores dos casinos.