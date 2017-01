PM/Índia

O primeiro-ministro, António Costa, foi hoje um dos distinguidos pelo Presidente da República da Índia, Pranab Mukherjee, como membro de honra da diáspora indiana, recebendo o prémio na categoria referente à prestação de serviços públicos.

Esta cerimónia, que se realizou em Bangalore e que foi presidida pelo chefe de Estado da Índia, decorreu na tarde do segundo dia da convenção mundial da diáspora indiana, intitulada "Pravasi Bhartiya Divas".

Além do líder do executivo português, que foi o primeiro a receber a distinção das mãos do chefe do Presidente da República da Índia, foram também contempladas cerca de duas dezenas de personalidades de origem indiana de todos os continentes.