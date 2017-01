Mário Soares

O histórico socialista Manuel Alegre considerou hoje que Mário Soares "não desaparece", porque o antigo Presidente da República ficará na memória de todos os que prezam os valores da liberdade, democracia, justiça social e tolerância.

"Ele [Mário Soares] não desaparece, ele fica na memória, na nossa e na memória do povo português e de todos aqueles que prezam os valores que ele ajudou a implantar no país, a liberdade, a democracia, a justiça social e a tolerância, afirmou Manuel Alegre, em declarações aos jornalistas à saída do Mosteiro dos Jerónimos, onde pelas 13:00 chegou o corpo de Mário Soares.

Sublinhando que nunca se está preparado para o desaparecimento de "alguém que nos é querido", o histórico socialista disse que a morte de Mário Soares representa o fechar de um ciclo, mas também o início de outro, porque "os horizontes da liberdade são horizontes abertos".