Acqua di Parma

O melhor de um resort italiano ao serviço da sua pele

A Acqua di Parma criou a nova linha 'Italian Resort' com o poder regenerante absoluto da vegetação mediterrânica em 6 novas fórmulas para uma rotina de antienvelhecimento total e personalizada.

A nova gama inspirada no azul do Mediterrâneo e na força e vitalidade de uma vegetação que tem de sobreviver a condições climatéricas adversas inclui uma máscara renovadora facial antienvelhecimento; um óleo de limpeza de olhos e rosto e uma espuma de limpeza facial; um tónico purificador facial e uma loção hidratante de rosto; e ainda um creme facial com proteção UV SPF 50 PA+++.