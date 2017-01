Actualidade

O gabinete de estudos económicos do banco BPI considerou hoje que Moçambique vai ser "obrigado a falhar" o pagamento da prestação de janeiro da emissão de dívida pública de 727 milhões de dólares realizada no ano passado.

"É provável que a ajuda financeira do FMI não chegue a tempo do pagamento desta tranche em janeiro, nem que se tenha conhecimento das conclusões da auditoria às três empresas detidas pelo Estado e, por isso, o Governo se veja obrigado a falhar esse pagamento", disse à Lusa a analista do BPI que segue a economia moçambicana.

"O Ministério das Finanças de Moçambique tinha alertado que a situação atual do país não lhes permitia cumprir com as obrigações financeiras em vigor, pelo que solicitaram junto dos credores uma renegociação de parte da dívida pública externa", disse Vânia Duarte, não se mostrando surpreendida com as notícias sobre a análise da JP Morgan e a consequente subida das taxas de juro exigidas pelos investidores para transacionarem os títulos de dívida pública.