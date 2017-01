Actualidade

Quatro curtas-metragens, de João Salaviza, Diogo Costa Amarante, Salomé Lamas e Gabriel Abrantes, que atestam "a extraordinária diversidade do cinema português", foram selecionadas para a competição do festival de Berlim, em fevereiro, foi hoje anunciado.

De acordo com a programação revelada, a competição de curtas-metragens conta com a estreia mundial de "Altas Cidades de Ossadas", de João Salaviza, "Coup de Grâce", primeira ficção de Salomé Lamas, e "Os Humores Artificiais", de Gabriel Abrantes, e a estreia internacional de "Cidade Pequena", de Diogo Costa Amarante.

Na nota de imprensa, a organização do festival destaca a "extraordinária diversidade do cinema português", representada com estas quatro produções, recordando que João Salaviza venceu em 2012 o Urso de Ouro nesta competição com "Rafa", num ano de dificuldades no financiamento do cinema português.