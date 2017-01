Actualidade

A Câmara do Porto e a Fundação da Juventude lançam na terça-feira o "primeiro programa de empreendedorismo de base local", que pretende melhorar as competências empreendedoras dos jovens do concelho e dinamizar ideias de negócio, foi hoje divulgado.

Em declarações à Lusa, Ricardo Carvalho, presidente executivo da Fundação da Juventude explicou que a "primeira iniciativa" do "Empreende Jovem" é a criação de uma plataforma online (www.empreenderjovem.pt) que "congrega toda a informação" sobre o tema, reunindo dados sobre as atividades de empreendedorismo a serem desenvolvidas no Porto e os apoios ao empreendedorismo jovem.

"Este é o primeiro projeto que congrega esforços entre a Fundação da Juventude e uma autarquia", acrescentou o responsável, indicando que a Universidade do Porto e o Instituto Politécnico do Porto vão ser "parceiros estratégicos" do projeto.