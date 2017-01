Actualidade

A Banda Sinfónica do Exército vai estar presente no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra, nos dias 19 e 20, para dois concertos de celebração do Ano Novo, num repertório com Strauss, Claude T. Smith e Joaquim Luís Gomes.

Os concertos, de entrada gratuita, vão ser protagonizados pela Banda Sinfónica do Exército, "herdeira das mais antigas tradições musicais do Exército português", num evento organizado pela Brigada de Intervenção, informou hoje o TAGV, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Pela primeira vez, "dada a grande procura que se registou para as edições anteriores", a Brigada de Intervenção decidiu oferecer à cidade de Coimbra "dois concertos", sublinhou o teatro de Coimbra.