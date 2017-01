Mário Soares

O diretor da Cinemateca, José Manuel Costa, homenageou hoje Mário Soares, falecido no sábado, lembrando que o antigo Presidente da República foi uma pessoa que, "mesmo em funções oficiais, teve uma relação particular com esta casa".

"Esteve duas vezes na Cinemateca a apresentar filmes. Nas terças-feiras clássicas, em 1995, estávamos a convidar várias figuras portuguesas para apresentar filmes e ele escolheu o 'Casablanca' e fez uma memorável apresentação", estava ainda em funções de Presidente da República, disse hoje, durante uma conferencia de imprensa para apresentação do programa do evento "Roi Soleil".

José Manuel Costa recordou ainda outra participação de Mário Soares, em 2010, que, "num gesto memorável", voltou à Cinemateca, no ciclo dos Filmes dos Presidentes da República, onde apresentou um filme de Mário Barroso.