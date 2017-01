Mário Soares

O comissário europeu Carlos Moedas vai estar presente nas celebrações fúnebres do antigo Presidente da República Mário Soares, na terça-feira, pelas 13:00, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, em representação de Jean-Claude Juncker, informou hoje a Comissão Europeia.

Para o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, "a vida de Mário Soares confunde-se com a história recente de Portugal e com episódios marcantes do processo de construção da União Europeia".

"O meu amigo Mário nunca virou a cara à luta e às responsabilidades de um democrata. (...) Foi também assim quando desempenhou com dinamismo e visão todas as funções que lhe foram confiadas pelo povo português, contribuindo decisivamente para tornar Portugal num membro indispensável da família europeia (...) Portugal e a Europa perdem um pouco de si", disse Jean-Claude Juncker, de acordo com o comunicado do órgão executivo da União Europeia.