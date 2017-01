Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu ao Banco Comercial Português (BCP) informações sobre o alegado aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros hoje noticiado pela imprensa especializada, revelou à Lusa fonte oficial do regulador.

"A CMVM pediu [ao BCP] que fosse prestada informação ao mercado", disse fonte oficial da entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias.

O jornal 'online' ECO e o Jornal de Negócios avançaram hoje que o BCP se prepara para realizar um aumento de capital de 1,3 mil milhões de euros, adiantando vários detalhes sobre a operação, inclusivamente, o preço da mesma e as várias instituições que vão garantir a subscrição do reforço de capital, como é o caso da Fosun (a maior acionista do BCP) e um consórcio de bancos internacionais.