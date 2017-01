Actualidade

O cantor Tony Carreira, intérprete, entre outros êxitos, de "Ai Destino, Ai Destino", atua pela primeira vez em nome próprio, no salão Preto e Prata do Casino Estoril, no dia 04 de fevereiro, foi hoje divulgado.

"Num concerto inédito no Casino Estoril, Tony Carreira sobe ao palco do salão Preto e Prata, no próximo dia 04 de fevereiro, para interpretar numerosos êxitos que marcaram diferentes épocas do seu percurso musical", afirma em comunicado o Casino Estoril.

Segundo a mesma fonte, "cantor romântico por excelência, Tony Carreira é, hoje, um ícone da música ligeira portuguesa, um intérprete de exceção".