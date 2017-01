Mário Soares

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber na terça-feira, em Belém, o rei de Espanha Felipe VI, o Presidente do Brasil, Michel Temer, e o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz.

Estas autoridades estrangeiras vão estar em Lisboa para as cerimónias fúnebres do antigo chefe de Estado Mário Soares, e terão encontros com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém à margem dessas cerimónias.

